Le mercredi 20 septembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. gratuit sur inscription au 0142286994 Un coloriage qui se transforme en dessin animé ! Une magie opérée par l’application Blinkbook. à partir de 6 ans Sur inscription à partir du 5 septembre Découvrons

ensemble les fonds marins grâce au cahier de dessin animé. Ton coloriage

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris Contact : +33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr

