Bol d’air Anim’aux Prés, Marcilly sur Maulnes, Courcelles-de-Touraine, 28 août 2023, Courcelles-de-Touraine.

Bol d’air 28 août – 1 septembre Anim’aux Prés, Marcilly sur Maulnes, 25 à 50 euros en fonction du quotient familial des responsables légaux. Le départ et le retour du séjour se fera au centre social 4 place de la Douve 37130 Langeais. Le Transport des jeunes se fera en minibus

Tu aimes les activités plein air, les animaux, la bonne ambiance, alors ce séjour est fait pour toi !

Nous partons 5 jours à Marcilly sur Maulnes dans la ferme pédagogique Anim’aux prés. Au programme : des ateliers médiation animale avec des cochons d’indes et des lapins de la ferme, des ateliers canins : parcours d’agility, temps câlins, etc, un atelier Equin : découverte sensorielle et pédagogique des chevaux, brossage, balade à la longe dans le champs ou en forêt

Tu pourras aussi participer à la vie de la ferme : atelier Jardin potager réalisation de semis, ceuillette, etc.

Tu vas découvrir le fonctionnement d’une ruche d’abeilles et qui c’est tu pourras peut-être goûter le miel !!!!

!! Tu feras aussi des activités de plein air mais aussi des super veillées, et plein d’autres surprises ! Une sortie surpriseviendra compléter ton séjour !!!

Le tout dans la joie et la bonne humeur !

Anim’aux Prés, Marcilly sur Maulnes, La Plarderie 37330 Marcilly sur Maulnes Courcelles-de-Touraine 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.centresocialdeladouve.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0247965488 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@ladouve.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T09:00:00+02:00 – 2023-08-28T23:59:00+02:00

2023-09-01T00:00:00+02:00 – 2023-09-01T17:00:00+02:00

activités plein air développement durable