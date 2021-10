Animaux Médiathèque centre-ville, 21 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Médiathèque centre-ville, le dimanche 21 novembre à 16:30

Rossignols et autres animaux plus étonnants parsèment le monde de la mélodie classique ! Initiez vos enfants à ce monde esthétique merveilleux en compagnie d’une grande chanteuse isséenne, Sevan Manoukian, et une excellente pianiste Aurélie Courtot, qui vous enchanteront. Aucune entrée ne sera autorisée après la fermeture des portes. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dimanches en mélodie

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2021-11-21T16:30:00 2021-11-21T17:30:00