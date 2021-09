Villenave-d'Ornon École Maternelle Jules Michelet Gironde, Villenave d'Ornon Animaux fantastiques École Maternelle Jules Michelet Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

École Maternelle Jules Michelet, le mercredi 13 octobre

Chaque mercredi, à travers différentes mises en scène et activités, nous aurons l’opportunité de découvrir le monde des animaux fantastiques. Attention, le voyage va débuter !! * **Activités du matin :** _Groupe Michelet :_ -Les abysses de la sirène -Jeu “la queue de la sirène” -Création de marques page sirène _Groupe Moulin:_ -Création de marques page sirène -Jeu “trouve Sébastien” * **Activités de l’après midi:** _Groupe Michelet:_ -Pâte à modeler “modèle ta sirène” -Jeu de “les symboles fantastiques” _Groupe Moulin:_ -Jeu “déménageur coquillage”

A prévoir dans le sac : gourde, rechange, doudou/sucette, casquette/chapeau

École Maternelle Jules Michelet Place Schubert, 33140 Villenave-d'Ornon

2021-10-13T07:30:00 2021-10-13T18:30:00

