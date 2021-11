Villenave-d'Ornon École Maternelle Jules Michelet Gironde, Villenave d'Ornon Animaux fantastiques d’hiver École Maternelle Jules Michelet Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

École Maternelle Jules Michelet, le mercredi 10 novembre à 07:30

Notre voyage va continuer mais cette fois dans le froid! Nous partons à la découverte des animaux fantastiques d’hiver! Pour ce mercredi 10 novembre, le Yeti des neiges va venir nous rendre visite. En ce mois de novembre, le Téléthon approche! Nous avons donc un projet d’enregistrement d’un CD où nous pourront retrouver les belles voix de nos petits chanteurs. * **Activités du matin :** _Groupe Michelet :_ -Création pochette + livret CD Téléthon. -The Big Foot _Groupe Moulin:_ -Silence on enregistre ! “Le renne au nez rouge” + “Papa noël” -Yéti “Où es-tu ?!” * **Activités de l’après midi:** _Groupe Michelet:_ -Fabrique les carottes pour les rennes -Jeu de la banquise _Groupe Moulin:_ -Silence on enregistre ! “Vive le vent!”

A prévoir dans le sac : gourde, rechange, doudou/sucette, casquette/chapeau

Le froid est arrivé! C’est donc au tour des animaux fantastiques d’hiver de venir nous rendre visite. École Maternelle Jules Michelet rue Jules Michelet, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2021-11-10T07:30:00 2021-11-10T18:00:00

