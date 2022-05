ANIMAUX ET SPORTS EN ABONDANCE (12j) Châlet les Clarines Abondance Catégories d’évènement: Abondance

ANIMAUX ET SPORTS EN ABONDANCE (12j)

du lundi 11 juillet au vendredi 22 juillet

du lundi 11 juillet au vendredi 22 juillet à Châlet les Clarines

Une colo idéale pour découvrir la beauté de la montagne par la rencontre avec les animaux, domestiques et sauvages, qui y vivent. À 35 km de thonon-les-Bains, aux portes de la Suisse, la Vallée d’Abondance est un haut lieu savoyard typique au coeur du domaine des Portes du Soleil. Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Châlet les Clarines 74430 Abondance Abondance Haute-Savoie

2022-07-11 au 2022-07-22

