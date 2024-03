Animaux et ferme des montagnes 1 Chalet solitude Barèges, vendredi 19 juillet 2024.

Animaux et ferme des montagnes 1 dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 19 – 28 juillet Chalet solitude 820

Début : 2024-07-19T08:00:00+02:00 – 2024-07-19T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-28T00:00:00+02:00 – 2024-07-28T23:30:00+02:00

Ton séjour

Un séjour inoubliable pour te glisser dans la peau d’un grand fermier. Poneys, chèvres, vaches, cochons d’Inde et lapins sans oublier bien sûr Girouette la chevrette… Tout ce petit monde t’attend pour passer des moments impérissables en leur compagnie.

Tu partiras également à la conquête de paysages grandioses ! Mais aussi à la recherche des marmottes lors d’une randonnée avec des chiens de traineaux, sans oublier des rencontres inattendues avec des animaux sauvages comme les loups et les ours dans l’un des plus beaux parcs animaliers de France. En partenariat avec l’association « Le Labo des histoires », un écrivain te proposera aussi une série d’ateliers d’écriture créative “Les histoires qui font peur” où tu inventeras un scénario original et unique. Restitution orale le soir pendant les veillées. Frissons garantis !

Alors, chausse tes bottes et viens t’amuser avec nous à la ferme et en plein cœur de la montagne.

Cadre de vie :

Hébergement collectif de 48 places à Barèges, dans les Hautes Pyrénées.

Chambres de 2 à 6 lits

Activités :

 Parc animalier des Pyrénées

 Parcours dans les arbres

 Cani-Rando

 Randonnée découverte en montagne (uniquement Juillet)

 Soirée contes et histoires avec feu de camp

 Grands jeux de plein air, veillées

Animaux Montagne

