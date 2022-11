Animaux en bois de Noël

Animaux en bois de Noël, 3 décembre 2022, . Animaux en bois de Noël



2022-12-03 – 2022-12-31 À partir du 3 décembre vous pourrez retrouver à Sérent des animaux en bois implantés à plusieurs endroits. Pour les découvrir, vous pouvez vous rendre au niveau du rond-point du Pont Salmon (à côté du camping), au Jardin de l’EHPAD « Résidence les deux Roches », et sur le parvis de la Mairie. Une nouveauté 2023 : « La boîte aux lettres du Père Noël ». Vous n’avez pas encore envoyé votre liste de cadeaux au Père Noël ? Une boîte aux lettres de Noël est mise en place au niveau de l’EHPAD à partir du 3 décembre, direction le Pays du Père Noël… dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville