Animaux à croquer : dessins et coloriages des collections du Musées Muséum d'Histoire naturelle et de Préhistoire de Nîmes

Nîmes

Animaux à croquer : dessins et coloriages des collections du Musées Muséum d’Histoire naturelle et de Préhistoire de Nîmes, 14 mai 2022, Nîmes. Animaux à croquer : dessins et coloriages des collections du Musées

Muséum d'Histoire naturelle et de Préhistoire de Nîmes, le samedi 14 mai à 20:00

Le Museum propose aux visiteurs de prendre la plume et les crayons pour une soirée de dessins naturalistes entre observations scientifiques et imagination. La Chapelle des jésuites, le jardin du museum et le cloitre se transformeront en ateliers d’artistes. Adulte et enfants de tous âges pourront représenter à leur façon les formes et couleurs du vivants. Oiseaux exotiques, animaux extraordinaire et insectes, ils seront tous à croquer pour cette soirée. La classe préparatoire Design du lycée Ernest Hemingway présentera l’exposition de ses travaux sur les animaux des collections du Museum. Elèves et professeur accueilleront les dessinateurs d’un soir pour une discussion autour de leurs ouvrages. La galerie Courbet s’animera également de peintures de mammouths, et autres bêtes disparues. Chacun sera invité à s’essayer à la peinture à l’ocre ou au charbon pour une expérience préhistorique. Et pour ceux qui ont la tête dans les étoiles, un mur de poèmes sera installé pour recevoir les créations des visiteurs inspirés par la visite de nos salles: Préhistoire, Géologie, Zoologie, Ethnologie ou les jardins du Museum. Le temps d’une visite au Museum, amusons-nous à dessiner les plus beaux spécimens. Que les artistes prennent la plume pour croquer singes, oiseaux, papillons et autre animaux extraordinaires Muséum d’Histoire naturelle et de Préhistoire de Nîmes 13 boulevard Amiral Courbet, 30000 Nîmes Nîmes Gambetta Gard

