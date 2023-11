ATELIER PETITS BISCUITS DE NOËL SALÉS ET SUCRÉS ANIMATRICE KATIA BAUR RÉFLEXOLOGUE, THÉRAPEUTE HOLISTIQUE ET ETHNOBOTANISTE Cardeilhac Catégories d’Évènement: Cardeilhac

Haute-Garonne ATELIER PETITS BISCUITS DE NOËL SALÉS ET SUCRÉS ANIMATRICE KATIA BAUR RÉFLEXOLOGUE, THÉRAPEUTE HOLISTIQUE ET ETHNOBOTANISTE Cardeilhac, 13 décembre 2023, Cardeilhac. Pour faire plaisir aux gourmands !.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 18:00:00. 45 EUR.

Lieu-dit Baquère

Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie



For a gourmet's delight! Una auténtica delicia para los gourmets So machen Sie Feinschmeckern eine Freude!

