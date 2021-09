Genève Alhambra Genève ANIMATOU Alhambra Genève Catégorie d’évènement: Genève

Chaque année au mois d’octobre le festival international du film d’animation Animatou propose au public genevois, qu’il soit local ou de passage, une large palette de ce qui se fait de mieux sur la scène mondiale du cinéma d’animation. Cette 16ème édition fait la part belle à plus de 200 réalisateurs-trices issus de 35 pays, qui nous livrent à travers leurs oeuvres, leur représentation du monde: fiction, documentaire, animation expérimentale composent ce vaste programme porté par des questions existentielles et des explorations formelles. Un grand merci à tous les réalisateurs-trices, producteurs-trices et distributeurs-trices qui nourissent de leur imagination et de leur travail toute la programmation d’Animatou. Festival International du film d’animation à l’Alhambra du 28 au 30 septembre 2021 Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève

