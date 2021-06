Eu Eu [ANIMATON CONFIRMEE] | Randonnée en forêt d’Eu Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

[ANIMATON CONFIRMEE] | Randonnée en forêt d'Eu 2021-08-25 14:30:00 – 2021-08-25 17:30:00 Route de Beaumont Parking du site archéologique du Bois-l'Abbé

Eu Seine-Maritime

Eu Seine-Maritime Grande balade naturaliste et historique, pour découvrir les divers milieux de cette petite partie de la grande Forêt d’Eu, une des rares forêts « indivises » de France, ainsi que son histoire millénaire.

RDV parking du site archéologique du Bois-l’Abbé à Eu (route de Beaumont).

Animée par CARDERE Prévoir chaussures de randonnée.

