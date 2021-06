Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer [ANIMATON CONFIRMEE] | Découvert du littoral Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

[ANIMATON CONFIRMEE] | Découvert du littoral 2021-08-05 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-05 17:00:00 17:00:00

Criel-sur-Mer Seine-Maritime Découverte du bord de mer : la géologie spécifique des falaises, la biodiversité de l’estran, les règles de la pêche à pied, les aménagements du littoral.

RDV en face du kiosque « lire à la plage ».

Animée par l’ESTRAN Animation offerte par le Département de la Seine-Maritime dans le cadre des sorties nature sur les espaces naturels sensibles (ENS) et le littoral. Sur réservation Découverte du bord de mer : la géologie spécifique des falaises, la biodiversité de l’estran, les règles de la pêche à pied, les aménagements du littoral.

