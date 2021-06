Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer, Seine-Maritime [ANIMATON CONFIRMEE] | Coucher de soleil sur la côte d’Albâtre Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

Seine-Maritime

[ANIMATON CONFIRMEE] | Coucher de soleil sur la côte d’Albâtre Criel-sur-Mer, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Criel-sur-Mer. [ANIMATON CONFIRMEE] | Coucher de soleil sur la côte d’Albâtre 2021-07-18 19:45:00 19:45:00 – 2021-07-18 22:15:00 22:15:00 Place du Général de Gaulle Mairie de Criel-sur-Mer

Criel-sur-Mer Seine-Maritime Criel-sur-Mer Au sommet de la falaise, reprenez contact avec vos sensations (postures d’ancrage, enchaînements corporels, respiration), délectez-vous de l’immensité du paysage et reliez-vous

à la beauté de la nature. Prévoir tenue souple.

RDV à la mairie de Criel-sur-Mer.

Animée par Bettina Lanchais Animation offerte par le Département de la Seine-Maritime dans le cadre des sorties nature sur les espaces naturels sensibles (ENS) et le littoral. Sur réservation Au sommet de la falaise, reprenez contact avec vos sensations (postures d’ancrage, enchaînements corporels, respiration), délectez-vous de l’immensité du paysage et reliez-vous

