[ANIMATON CONFIRMEE] | Connexion à la nature en forêt d’Eu Eu, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Eu.

[ANIMATON CONFIRMEE] | Connexion à la nature en forêt d’Eu 2021-09-19 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-19 16:00:00 16:00:00

Eu Seine-Maritime

Venez vivre une expérience de connexion à la nature dans l’une des plus grandes forêts de Seine-Maritime.

Nous mettrons nos sens en éveil afin d’observer la faune et la flore de ce milieu forestier d’exception.

RDV au croisement des routes le merisier des bois (D60), les Craffeux (D59) et de la

D24 à Sainte-Beuve-croisement des routes le merisier des bois (D60), les Craffeux (D59) et de la D24 à Sainte-Beuve-en-Rivière.

Animée par la LPO Normandie

Prévoir chaussures de randonnée.

Animation offerte par le Département de la Seine-Maritime dans le cadre des sorties nature sur les espaces naturels sensibles (ENS) et le littoral.

Sur réservation

Venez vivre une expérience de connexion à la nature dans l’une des plus grandes forêts de Seine-Maritime.

Nous mettrons nos sens en éveil afin d’observer la faune et la flore de ce milieu forestier d’exception.

RDV au croisement des routes le…

Venez vivre une expérience de connexion à la nature dans l’une des plus grandes forêts de Seine-Maritime.

Nous mettrons nos sens en éveil afin d’observer la faune et la flore de ce milieu forestier d’exception.

RDV au croisement des routes le…

Venez vivre une expérience de connexion à la nature dans l’une des plus grandes forêts de Seine-Maritime.

Nous mettrons nos sens en éveil afin d’observer la faune et la flore de ce milieu forestier d’exception.

RDV au croisement des routes le merisier des bois (D60), les Craffeux (D59) et de la

D24 à Sainte-Beuve-croisement des routes le merisier des bois (D60), les Craffeux (D59) et de la D24 à Sainte-Beuve-en-Rivière.

Animée par la LPO Normandie

Prévoir chaussures de randonnée.

Animation offerte par le Département de la Seine-Maritime dans le cadre des sorties nature sur les espaces naturels sensibles (ENS) et le littoral.

Sur réservation