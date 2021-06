[ANIMATON CONFIRMEE] | Concert méditatif aux bols chantants tibétains Monchy-sur-Eu, 10 octobre 2021-10 octobre 2021, Monchy-sur-Eu.

[ANIMATON CONFIRMEE] | Concert méditatif aux bols chantants tibétains 2021-10-10 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-10 16:30:00 16:30:00

Monchy-sur-Eu Seine-Maritime Monchy-sur-Eu

Profitez d’une pause, d’un moment d’évasion… Entouré des sons des bols chantants et de ceux de la nature, nous vous offrons un voyage dans le temps et au cœur de la nature grâce à ces

instruments envoûtants.

Prévoir tapis de sol, coussin et couverture.

RDV à l’église de Monchy-sur-Eu

Animée par le Murmure des Arbres

Prévoir chaussures de randonnée.

Animation offerte par le Département de la Seine-Maritime dans le cadre des sorties nature sur les espaces naturels sensibles (ENS) et le littoral.

Sur réservation

enslittoral@seinemaritime.fr +33 2 32 81 68 70 https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html

