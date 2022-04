Animations zéro déchets à Montfort par le Cêhapi Montfort-sur-Meu, 30 avril 2022, Montfort-sur-Meu.

Animations zéro déchets à Montfort par le Cêhapi Montfort-sur-Meu

2022-04-30 09:30:00 – 2022-04-30 12:30:00

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Montfort-sur-Meu

L’association Cêhapi propose un programme d’actions pour interroger chacun.e sur ses habitudes de consommation et proposer des solutions faciles et accessibles à tous les budgets, avec un vrai impact positif pour notre santé et notre environnement. Partageons ensemble, avec les bénévoles de l’association et leurs partenaires, trucs et astuces pour consommer moins et mieux, dans la bonne humeur !

Animations “zéro déchets” : Animations 100% gratuites, sans inscription, ouvertes à tout public et en musique avec le groupe IDEFIX, place St Nicolas à Montfort.

• Le zéro déchet : kesako ?

Venez échanger avec le SMICTOM pour comprendre où se joue le zéro déchet au quotidien, dans la maison ou au magasin (recyclage, vrac, produits ménagers…). Et tentez de gagner le lot offert par Maison Vrac en jouant à un quiz !

• Démonstration de recettes de cuisine anti-gaspi

Comment utiliser fanes et épluchures de vos légumes, de manière savoureuse, et pour ne rien gaspiller !

Vous pourrez également déguster les plats locaux et zéro déchet de Coctum !

• Fabrication de produits ménagers

Fabriquez vous-même lessive ou liquide-vaisselle avec des recettes simples, rapides et zéro déchet !

• Stand répar’café

Apportez vos petits électroménagers qui ne fonctionnent plus : notre bénévole pourra peut-être leur donner une seconde vie et cela vous évitera de racheter du neuf inutilement !

• Défi-famille : réduisons nos déchets

Que diriez-vous d’embarquer pour une aventure de 6 mois, jalonnée par 4 ateliers pour cheminer ensemble et dans le plaisir vers d’autres modes de consommation : fabriquer sa lessive ou ses cosmétiques, s’organiser pour consommer vrac, créer son compost, faire appel à la 2nde main… Le programme des ateliers est à construire avec vous : venez en discuter et vous inscrire !

• Projet artistique participatif sur le thème du recyclage

Grâce à « L’étrange univers de Nino’s », intégrez une expérience créative en contribuant directement à faire évoluer sa sculpture animale destinée à interpeller sur nos déchets plastiques. Pour participer, apportez des objets en plastique devenus inutiles ou que vous prévoyez de recycler : bouteilles, flacons, emballages, jeux d’enfant, etc

tiers-lieu@cehapi.org +33 6 82 10 45 61 http://www.cehapi.org/

L’association Cêhapi propose un programme d’actions pour interroger chacun.e sur ses habitudes de consommation et proposer des solutions faciles et accessibles à tous les budgets, avec un vrai impact positif pour notre santé et notre environnement. Partageons ensemble, avec les bénévoles de l’association et leurs partenaires, trucs et astuces pour consommer moins et mieux, dans la bonne humeur !

Animations “zéro déchets” : Animations 100% gratuites, sans inscription, ouvertes à tout public et en musique avec le groupe IDEFIX, place St Nicolas à Montfort.

• Le zéro déchet : kesako ?

Venez échanger avec le SMICTOM pour comprendre où se joue le zéro déchet au quotidien, dans la maison ou au magasin (recyclage, vrac, produits ménagers…). Et tentez de gagner le lot offert par Maison Vrac en jouant à un quiz !

• Démonstration de recettes de cuisine anti-gaspi

Comment utiliser fanes et épluchures de vos légumes, de manière savoureuse, et pour ne rien gaspiller !

Vous pourrez également déguster les plats locaux et zéro déchet de Coctum !

• Fabrication de produits ménagers

Fabriquez vous-même lessive ou liquide-vaisselle avec des recettes simples, rapides et zéro déchet !

• Stand répar’café

Apportez vos petits électroménagers qui ne fonctionnent plus : notre bénévole pourra peut-être leur donner une seconde vie et cela vous évitera de racheter du neuf inutilement !

• Défi-famille : réduisons nos déchets

Que diriez-vous d’embarquer pour une aventure de 6 mois, jalonnée par 4 ateliers pour cheminer ensemble et dans le plaisir vers d’autres modes de consommation : fabriquer sa lessive ou ses cosmétiques, s’organiser pour consommer vrac, créer son compost, faire appel à la 2nde main… Le programme des ateliers est à construire avec vous : venez en discuter et vous inscrire !

• Projet artistique participatif sur le thème du recyclage

Grâce à « L’étrange univers de Nino’s », intégrez une expérience créative en contribuant directement à faire évoluer sa sculpture animale destinée à interpeller sur nos déchets plastiques. Pour participer, apportez des objets en plastique devenus inutiles ou que vous prévoyez de recycler : bouteilles, flacons, emballages, jeux d’enfant, etc

Montfort-sur-Meu

dernière mise à jour : 2022-04-20 par