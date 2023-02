[Animations] Week-end du Développement Durable, 13 mai 2023, Envermeu Envermeu.

[Animations] Week-end du Développement Durable

Lycée du Bois Envermeu Seine-Maritime

2023-05-13 – 2023-05-14

Envermeu

Seine-Maritime

Envermeu

Venez découvrir la biodiversité du territoire de Falaises du Talou au travers des randonnées, chasses aux papillons et autres découvertes des oiseaux.

Partagez des moments de convivialité avec votre famille et amis pendant les nombreux spectacles et concerts et dégustez des produits locaux.

Retrouvez également une trentaine de partenaires locaux présents pour répondre à toutes vos questions.

– Le programme détaillé est à venir –

contact@falaisesdutalou.fr +33 2 35 04 85 10

