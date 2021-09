[Animations] Week-end du Développement Durable Envermeu, 18 septembre 2021, Envermeu.

[Animations] Week-end du Développement Durable 2021-09-18 – 2021-09-19 Lycée du Bois / Rue Général de Gaulle

Envermeu Seine-Maritime

Retrouvez-nous les 18 et 19 septembre 2021 au Lycée du Bois d’Envermeu pour le week-end du Développement Durable.

Parmi les nombreuses initiatives pour promouvoir le développement durable, Falaises du Talou vous convie à un grand week-end festif les 18 et 19 septembre, sur le site du lycée du bois et de l’écoconstruction à Envermeu.

Samedi 18 septembre 2021

10h00 Ouverture officielle

10h00 à 17h00 Faites réparer votre vélo !

11h00 à 12h30 Conférence “Les initiatives inspirantes des territoires ruraux”

11h00 à 12h00 Chasse aux papillons et Atelier autour du carton

14h00 à 17h30 Atelier pliage du livre et Atelier autour du livre

15h00 à 16h00 Chasse aux papillons

16h00 à 17h00 Animation “Les chauves-souris du Talou”

18h00 à 19h00 Concert de “Jearceau”

Dimanche 19 septembre 2021

11h00 à 12h00 Chasse aux papillons et Atelier Kamishibaï (théâtre de papier)

14h00 à 15h00 Visite “Au fil de l’Eaulne”

15h00 à 16h00 Chasse aux papillons

16h00 Lauréats concours photos et Quizz

16h30 Opération Récup’mobilier

Et de nombreuses animations sur les stands des partenaires:

Lycée du Bois et de l’Eco-construction à Envermeu . La Kafet’Yéres . Chez l’Couz . Pizza Jean Mi . PJP Dumont . OKOTOP . Les vélos de Léon . Apisphera . OFB . EDF . Six pieds sur terre . La ferme de vos envies . Producteurs locaux . Renault . PSA Citroën . Groupes mammalogique et ornithologique Normands . Maison de la rénovation . Les ateliers du Coeur . Chambre d’Agriculture de la Seine-Maritime . Chambre des Métiers et de l’Artisanat . Conservatoire des espaces naturels de Normandie . Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arques . INHARI . Eoliennes en mer Dieppe – Le Tréport . SEDE Environnement . Les communes du territoire . L’ensemble des services de la CCFT.

+33 2 35 04 85 10

dernière mise à jour : 2021-09-06 par