Jardin botanique de Sedan, le samedi 4 juin à 10:00

Visite guidée, ateliers jardinage et arts plastiques, ateliers sur le dérèglement climatique, petit train, bourse d’échange de plantes, musique et spectacle, buvette et restauration sur place. Visite guidée et animations tout public Jardin botanique de Sedan Avenue de Verdun 08200 Sedan Sedan Ardennes

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00

