Animations village : Esprit nature Griesheim-près-Molsheim, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Griesheim-près-Molsheim.

Atelier créatif et découverte nature, facilité par Céline JOHANN et Frédérique Erb.

Une après-midi pour créer son herbier, partir en balade découverte récolte, autour des abeilles et des plantes.

Ouverte aux ados-pré/ados et aux familles

Pour tout la famille, un après-midi pour créer son herbier, partir en balade découverte récolte, autour des abeilles et des plantes !

