Animations verriers – Angeline Dissoubray Musée du Verre d’Argonne, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Les Islettes.

Animations verriers – Angeline Dissoubray

le dimanche 18 juillet à Musée du Verre d’Argonne

Angeline vient de Lorraine. Dans son enfance, à 6 ans, elle a vécu une expérience marquante en voyant une démonstration. Cette passion ne l’a pas quittée. Elle s’est formée au travail du verre en France dans des techniques diverses et dans d’autres pays (Danemark, Norvège, Japon…) pour apprendre d’autres artistes et artisans : soufflage à la cuisse, chalumeau, parachèvement, tirage de murrhines… Elle travaille sur la notion de souffle et de respiration, la vie et ses questionnements. Elle a eu envie d’aller plus loin dans ses recherches en travaillant en collaboration avec des spécialistes, notamment des jardins. Faisant le lien entre verre et plantes, ses créations originales seront en écho avec les magnifiques cloches maraîchères en verre, invention argonnaise, à découvrir dans l’exposition.

5€, gratuit pour les moins de 16 ans

Angeline Dissoubray intègre le verre à la vie, faisant le lien entre verre et plantes. Après de nombreux voyages et compagnonnages verriers dans le monde, elle a replanté ses racines en Lorraine.

Musée du Verre d’Argonne 64 rue Jules Bancelin Les Islettes Meuse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T12:00:00;2021-07-18T14:00:00 2021-07-18T18:00:00