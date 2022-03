Animations vélo et autres mobilités Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

Animations vélo et autres mobilités Montfort-sur-Meu, 2 avril 2022, Montfort-sur-Meu. Animations vélo et autres mobilités Montfort-sur-Meu

2022-04-02 – 2022-04-02

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Cêhapi poursuit ses actions gratuites et ouvertes aux habitants de toutes les communes du territoire de Montfort Communauté. Le 2 avril prochain de 9h30 à 12h30, place Saint Nicolas à Montfort, venez retrouver l’association pour un événement autour des mobilités durables. Un ensemble d’actions est proposé et du lien est fait entre les enjeux climatiques, les choix des politiques locales et les actions concrètes possibles pour les citoyens : – Atelier répar’vélo

Venez apprendre à réparer ou à entretenir votre vélo grâce à l’aide des bénévoles. – Stand d’essais de différentes sortes de vélos :

Venez essayer un vélo électrique, cargo ou tandem ! – Circuit d’apprentissage du vélo pour enfant

Venez avec vos enfants et leurs vélos ou trottinettes pour expérimenter le code de la route en toute sécurité, grâce aux panneaux de circulation prêtés par la police municipale. – Stand d’informations et d’échanges avec les collectivités

Le service mobilités de Montfort Communauté vient à votre rencontre pour échanger avec vous sur vos déplacements. Venez donner votre avis sur vos pratiques, les difficultés que vous rencontrez, et les modes de déplacements que vous souhaiteriez utiliser demain. La Ville de Montfort-sur-Meu vous convie à engager avec vous un dialogue sur les mobilités actives, la vitesse des véhicules, l’offre de stationnement et la valorisation des commerces, et vous présentera ses propositions d’aménagement. – Ciné-débat : film documentaire « Vélotopia ».

Séance à 17h30 au cinéma La Cane, Montfort.

Venez découvrir et échanger autour de ce docu-comédie sur les bienfaits du vélo comme moyen de transport. Fun, glamour, sexy : le vélo, source de bonheur pour sauver l’humanité ! Fortement recommandé aux utilisateurs de 4×4.

Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur. Toutes les infos sur www.cehapi.org

Des questions? Ecrivez sur tiers-lieu@cehapi.org tiers-lieu@cehapi.org +33 6 82 10 45 61 http://www.cehapi.org/ Cêhapi poursuit ses actions gratuites et ouvertes aux habitants de toutes les communes du territoire de Montfort Communauté. Le 2 avril prochain de 9h30 à 12h30, place Saint Nicolas à Montfort, venez retrouver l’association pour un événement autour des mobilités durables. Un ensemble d’actions est proposé et du lien est fait entre les enjeux climatiques, les choix des politiques locales et les actions concrètes possibles pour les citoyens : – Atelier répar’vélo

Venez apprendre à réparer ou à entretenir votre vélo grâce à l’aide des bénévoles. – Stand d’essais de différentes sortes de vélos :

Venez essayer un vélo électrique, cargo ou tandem ! – Circuit d’apprentissage du vélo pour enfant

Venez avec vos enfants et leurs vélos ou trottinettes pour expérimenter le code de la route en toute sécurité, grâce aux panneaux de circulation prêtés par la police municipale. – Stand d’informations et d’échanges avec les collectivités

Le service mobilités de Montfort Communauté vient à votre rencontre pour échanger avec vous sur vos déplacements. Venez donner votre avis sur vos pratiques, les difficultés que vous rencontrez, et les modes de déplacements que vous souhaiteriez utiliser demain. La Ville de Montfort-sur-Meu vous convie à engager avec vous un dialogue sur les mobilités actives, la vitesse des véhicules, l’offre de stationnement et la valorisation des commerces, et vous présentera ses propositions d’aménagement. – Ciné-débat : film documentaire « Vélotopia ».

Séance à 17h30 au cinéma La Cane, Montfort.

Venez découvrir et échanger autour de ce docu-comédie sur les bienfaits du vélo comme moyen de transport. Fun, glamour, sexy : le vélo, source de bonheur pour sauver l’humanité ! Fortement recommandé aux utilisateurs de 4×4.

Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur. Toutes les infos sur www.cehapi.org

Des questions? Ecrivez sur tiers-lieu@cehapi.org Montfort-sur-Meu

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu Montfort-sur-Meu Adresse Ville Montfort-sur-Meu lieuville Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

Animations vélo et autres mobilités Montfort-sur-Meu 2022-04-02 was last modified: by Animations vélo et autres mobilités Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 2 avril 2022 ille-et-vilaine montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine