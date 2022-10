ANIMATIONS VACANCES TOUSSAINT AU MOULIN À PAPIER DU LIVEAU Gorges Gorges Catégories d’évènement: Gorges

Loire-Atlantique Gorges FABRICATION DE PAPIER EN FAMILLE – Mercredi 26 octobre de 10h à 12h – Familles 2 à 4 pers, avec enfants à partir de 6 ans (2 adultes maximum). – Tarif : 10€ par enfant et 14€ par adulte. – Fabrication de feuilles de papier à la main, décoration avec différents motifs et reliefs. ///

CARNET RELIÉ À LA JAPONAISE ENFANTS – Jeudi 27 octobre de 10h à 12h – Enfants de 8 à 14 ans – Tarif 12€ par enfant. – Création d’un carnet, pages intérieures et couverture papier du moulin avec reliure à la japonaise. ///

CHASSE AU TRÉSOR EN FAMILLE – Chasse Mercredi 2 novembre à 10h30 – Famille de 2 à 6 personnes (2 adultes max) – Tarif : 25€ par famille – En famille, partez à la recherche du trésor du papetier : visitez le moulin de façon ludique, découvrez les différents espaces et métiers. ///

FABRICATION DE PAPIER ENFANTS – Jeudi 3 novembre de 10h à 12h – Enfants à partir de 6 ans – Tarif 12€ par enfant – Fabrication de feuilles de papier à la main, décoration avec différents motifs et reliefs. /// Programme des animations des vacances de la Toussaint au Moulin à papier du Liveau : fabrication de papier, carnet relié à la japonaise & chasse au trésor +33 6 16 11 86 50 https://www.lemoulinapapierduliveau.com/ Gorges

