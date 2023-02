Animations vacances d’hiver – Contes chuchotés au creux de l’oreille Hôtel de Ville Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Animations vacances d'hiver – Contes chuchotés au creux de l'oreille Hôtel de Ville, 13 février 2023, Vitré

Ille-et-Vilaine Animations vacances d’hiver – Conte pour les 6-12 ans La conteuse Monique Répécaud arrive du Finistère sud pour nous chuchoter au creux de l’oreille des contes issus de la tradition populaire orale bretonne. Une animation familiale par excellence qui enchantera petits et grands. Un goûter sera offert aux enfants à la fin de l’activité. Deux dates vous sont proposées : lundi 13 février à 14h ou vendredi 24 février à 14h ! A savoir: Un adulte par enfant maximum

2€ par enfant (venir avec l’appoint)

Inscription obligatoire en remplissant le bulletin (à retourner à l’adresse musees@mairie-vitre.fr ou à remplir à l’accueil du musée) > Merci de vous présenter un peu avant 14h Hôtel de Ville 4 Place du Château Vitré

