ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS – MUSÉE FABRE Montpellier, 23 avril 2022, Montpellier.

ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS – MUSÉE FABRE Montpellier

2022-04-23 – 2022-05-09

Montpellier Hérault

EUR 3 15 Comme pour chaque vacances scolaires, le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole organise de nombreuses activités et visites guidées pour tous les publics.

Au programme :

• VISITES EX & IN SITU – ADOLESCENTS & ADULTES

Le musée Fabre et Line UP s’associent à l’occasion d’un parcours exceptionnel entre art classique et art urbain. La visite débute au musée puis se poursuit en extérieur dans les rues du quartier Méditerranée. Les fresques à ciel ouvert seront commentées en regard des œuvres précédemment vues au musée. Munissez-vous de chapeaux et bouteilles d’eau. Rendez-vous à la billetterie du musée Fabre.

Jeudi 28 avril 14h

Plein tarif 11 € | Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 7 €

Durée : 2 h

• LE RENDEZ-VOUS DES CONSERVATEURS

Une visite informelle au fil des collections en compagnie de l’un des conservateurs du musée Fabre. La thématique de la visite est à découvrir sur place le jour même.

Laissez-vous surprendre !

Vendredi 29 avril 13h

Visite comprise dans le billet d’accès aux collections permanentes.

Plein tarif 9 € | Pass Métropole 6 € | Tarif réduit 6 €

NOUVEAU INSPIRATION PRINTANIÈRE AU DOMAINE DE MÉRIC À LA RENCONTRE DE FRÉDÉRIC BAZILLE

Ce printemps, l’office de Tourisme et le musée Fabre mettent l’artiste Frédéric Bazille à l’honneur et proposent un parcours en deux temps : une visite au musée Fabre et un atelier d’initiation au domaine de Méric. Chaque temps doit faire l’objet d’une réservation.

Le parcours adulte

• PEINDRE EN PLEIN AIR

Au XIXe siècle, de plus en plus d’artistes désirent peindre sur le motif. La visite propose de (re)découvrir les œuvres des peintres de Barbizon, Gustave Courbet, Frédéric Bazille et leurs contemporains et de faire toute la lumière sur ces peintres du plein air.

Samedis 23 avril et 30 avril 15h

Mercredis 27 avril et 4 mai 15h

Plein tarif 11 € | Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 7 €

Réservation au musée Fabre

• INITIATION À L’AQUARELLE AU DOMAINE DE MÉRIC : À LA RENCONTRE DE FRÉDÉRIC BAZILLE

L’office de tourisme vous propose de vous imprégner du domaine de Méric, sa résidence familiale, à travers une initiation où Nadine, plasticienne, vous apprendra les bases du croquis de paysage d’après nature, le cadrage et l’utilisation des couleurs de l’aquarelle. Un cours ludique seul ou en famille pour apprendre, se parfaire ou s’initier aux techniques picturales… et repartir avec sa création, une carte postale à conserver ou partager.

Samedis 23 avril 10h

Plein tarif 15 € – Durée : 2h

Information / réservation : www.montpellier-tourisme.fr ou 04 67 60 60 60

Visite guidée organisée et proposée par l’Office de tourisme

Le parcours en famille

• VISITES AU MUSÉE FABRE EN FAMILLE 2-5 ANS : VOLE, VOLE, PAPILLON

Une visite ludique et scénarisée à la découverte des œuvres du peintre Frédéric Bazille.

Mercredis 27 avril et 4 mai 10h30

Vendredis 29 avril et 6 mai 10h30

Samedis 30 avril et 7 mai 10h30

7 € par personne – Durée : 45 min / 1h

Réservation au musée Fabre

• VISITES AU MUSÉE FABRE EN FAMILLE 6-10 ANS : PEINDRE LA NATURE

Les familles partent à la découverte des peintres de la nature en voyageant à travers les peintures de paysage de la collection permanente.

Mercredis 27 avril et 4 mai 10h30

Vendredis 29 avril et 6 mai 10h30

Samedis 30 avril et 7 mai 10h30

7 € par personne – Durée : 1h / 1h15

Réservation au musée Fabre

• ATELIER ENFANTS AU DOMAINE DE MÉRIC (DE 6 À 11 ANS) ACCOMPAGNÉS

Samedi 30 avril 15h

15€ pour 1 adulte accompagné de 2 enfants au plus

7€ par adulte supplémentaire – Durée : 45 min

Information / réservation : www.montpellier-tourisme.fr ou 04 67 60 60 60

Atelier organisé et proposé par l’Office de tourisme

• ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES AU MUSÉE FABRE

Accompagnés par un plasticien du musée, les enfants pourront découvrir La Vue de village de Frédéric Bazille à travers des expérimentations artistiques.

5 mai (enfants de 7 à 11 ans) 10h > 12h

6 mai (adolescents de 11 à 15 ans ) 10h > 12h

Plein tarif 6 € | Pass Métropole 5 €

DANS L’EXPOSITION « LE VOYAGE EN ITALIE DE LOUIS GAUFFIER »

• LE VOYAGE EN ITALIE DE LOUIS GAUFFIER

Cette visite guidée propose de découvrir l’exposition par le biais de commentaires dispensés par un médiateur du musée.

Samedi 7 mai et dimanche 8 mai 14h

Plein tarif 15€ /Pass Métropole et tarif réduit 10,50€

• AUPRÈS DE MON ARBRE

L’écorce des arbres, sublime matière, les protège. Elle est emblématique pour certains arbres, odorante et colorée pour d’autres. Venez découvrir et explorer ces formes fabuleuses au cours d’une visite accompagnée par un médiateur du musée et un médiateur scientifique. Le voyage commence devant les tableaux de Louis Gauffier au musée Fabre puis se poursuit dans l’historique jardin des plantes de Montpellier pour toucher et sentir ces écorces qui vous raconteront leurs histoires.

Samedi 7 mai 15h30 > 17h30

Plein tarif 15€ /Pass Métropole et tarif réduit 10,50€

Durée 2h

Rendez-vous au musée Fabre

L’EXPOSITION À VIVRE À SON RYTHME

• FICHE JEUX À DESTINATION DES ENFANTS

Une fiche d’activité est distribuée gratuitement à l’entrée de l’exposition pour permettre aux enfants de vivre une visite ludique et adaptée.

• FICHE ATELIER

Les plasticiens du musée vous proposent de vous essayer à la pratique artistique face aux œuvres en suivant leurs indications. Parce que l’on peut découvrir les œuvres autrement qu’avec le regard !

• LES VOIX DU GRAND TOUR

L’audioguide propose un recueil de textes originaux du temps de Gauffier. Les paroles des témoins de son art, amis et camarades, critiques d’art, voyageurs et clients de Gauffier, permettront de se plonger dans l’ambiance du Grand Tour.

Tarif de l’audioguide : 3 €

Comme pour chaque vacances scolaires, le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole organise de nombreuses activités et visites guidées pour tous les publics.

+33 4 67 13 60 00 https://museefabre.montpellier3m.fr/

Comme pour chaque vacances scolaires, le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole organise de nombreuses activités et visites guidées pour tous les publics.

Au programme :

• VISITES EX & IN SITU – ADOLESCENTS & ADULTES

Le musée Fabre et Line UP s’associent à l’occasion d’un parcours exceptionnel entre art classique et art urbain. La visite débute au musée puis se poursuit en extérieur dans les rues du quartier Méditerranée. Les fresques à ciel ouvert seront commentées en regard des œuvres précédemment vues au musée. Munissez-vous de chapeaux et bouteilles d’eau. Rendez-vous à la billetterie du musée Fabre.

Jeudi 28 avril 14h

Plein tarif 11 € | Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 7 €

Durée : 2 h

• LE RENDEZ-VOUS DES CONSERVATEURS

Une visite informelle au fil des collections en compagnie de l’un des conservateurs du musée Fabre. La thématique de la visite est à découvrir sur place le jour même.

Laissez-vous surprendre !

Vendredi 29 avril 13h

Visite comprise dans le billet d’accès aux collections permanentes.

Plein tarif 9 € | Pass Métropole 6 € | Tarif réduit 6 €

NOUVEAU INSPIRATION PRINTANIÈRE AU DOMAINE DE MÉRIC À LA RENCONTRE DE FRÉDÉRIC BAZILLE

Ce printemps, l’office de Tourisme et le musée Fabre mettent l’artiste Frédéric Bazille à l’honneur et proposent un parcours en deux temps : une visite au musée Fabre et un atelier d’initiation au domaine de Méric. Chaque temps doit faire l’objet d’une réservation.

Le parcours adulte

• PEINDRE EN PLEIN AIR

Au XIXe siècle, de plus en plus d’artistes désirent peindre sur le motif. La visite propose de (re)découvrir les œuvres des peintres de Barbizon, Gustave Courbet, Frédéric Bazille et leurs contemporains et de faire toute la lumière sur ces peintres du plein air.

Samedis 23 avril et 30 avril 15h

Mercredis 27 avril et 4 mai 15h

Plein tarif 11 € | Pass Métropole 7 € | Tarif réduit 7 €

Réservation au musée Fabre

• INITIATION À L’AQUARELLE AU DOMAINE DE MÉRIC : À LA RENCONTRE DE FRÉDÉRIC BAZILLE

L’office de tourisme vous propose de vous imprégner du domaine de Méric, sa résidence familiale, à travers une initiation où Nadine, plasticienne, vous apprendra les bases du croquis de paysage d’après nature, le cadrage et l’utilisation des couleurs de l’aquarelle. Un cours ludique seul ou en famille pour apprendre, se parfaire ou s’initier aux techniques picturales… et repartir avec sa création, une carte postale à conserver ou partager.

Samedis 23 avril 10h

Plein tarif 15 € – Durée : 2h

Information / réservation : www.montpellier-tourisme.fr ou 04 67 60 60 60

Visite guidée organisée et proposée par l’Office de tourisme

Le parcours en famille

• VISITES AU MUSÉE FABRE EN FAMILLE 2-5 ANS : VOLE, VOLE, PAPILLON

Une visite ludique et scénarisée à la découverte des œuvres du peintre Frédéric Bazille.

Mercredis 27 avril et 4 mai 10h30

Vendredis 29 avril et 6 mai 10h30

Samedis 30 avril et 7 mai 10h30

7 € par personne – Durée : 45 min / 1h

Réservation au musée Fabre

• VISITES AU MUSÉE FABRE EN FAMILLE 6-10 ANS : PEINDRE LA NATURE

Les familles partent à la découverte des peintres de la nature en voyageant à travers les peintures de paysage de la collection permanente.

Mercredis 27 avril et 4 mai 10h30

Vendredis 29 avril et 6 mai 10h30

Samedis 30 avril et 7 mai 10h30

7 € par personne – Durée : 1h / 1h15

Réservation au musée Fabre

• ATELIER ENFANTS AU DOMAINE DE MÉRIC (DE 6 À 11 ANS) ACCOMPAGNÉS

Samedi 30 avril 15h

15€ pour 1 adulte accompagné de 2 enfants au plus

7€ par adulte supplémentaire – Durée : 45 min

Information / réservation : www.montpellier-tourisme.fr ou 04 67 60 60 60

Atelier organisé et proposé par l’Office de tourisme

• ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES AU MUSÉE FABRE

Accompagnés par un plasticien du musée, les enfants pourront découvrir La Vue de village de Frédéric Bazille à travers des expérimentations artistiques.

5 mai (enfants de 7 à 11 ans) 10h > 12h

6 mai (adolescents de 11 à 15 ans ) 10h > 12h

Plein tarif 6 € | Pass Métropole 5 €

DANS L’EXPOSITION « LE VOYAGE EN ITALIE DE LOUIS GAUFFIER »

• LE VOYAGE EN ITALIE DE LOUIS GAUFFIER

Cette visite guidée propose de découvrir l’exposition par le biais de commentaires dispensés par un médiateur du musée.

Samedi 7 mai et dimanche 8 mai 14h

Plein tarif 15€ /Pass Métropole et tarif réduit 10,50€

• AUPRÈS DE MON ARBRE

L’écorce des arbres, sublime matière, les protège. Elle est emblématique pour certains arbres, odorante et colorée pour d’autres. Venez découvrir et explorer ces formes fabuleuses au cours d’une visite accompagnée par un médiateur du musée et un médiateur scientifique. Le voyage commence devant les tableaux de Louis Gauffier au musée Fabre puis se poursuit dans l’historique jardin des plantes de Montpellier pour toucher et sentir ces écorces qui vous raconteront leurs histoires.

Samedi 7 mai 15h30 > 17h30

Plein tarif 15€ /Pass Métropole et tarif réduit 10,50€

Durée 2h

Rendez-vous au musée Fabre

L’EXPOSITION À VIVRE À SON RYTHME

• FICHE JEUX À DESTINATION DES ENFANTS

Une fiche d’activité est distribuée gratuitement à l’entrée de l’exposition pour permettre aux enfants de vivre une visite ludique et adaptée.

• FICHE ATELIER

Les plasticiens du musée vous proposent de vous essayer à la pratique artistique face aux œuvres en suivant leurs indications. Parce que l’on peut découvrir les œuvres autrement qu’avec le regard !

• LES VOIX DU GRAND TOUR

L’audioguide propose un recueil de textes originaux du temps de Gauffier. Les paroles des témoins de son art, amis et camarades, critiques d’art, voyageurs et clients de Gauffier, permettront de se plonger dans l’ambiance du Grand Tour.

Tarif de l’audioguide : 3 €

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-04-07 par