ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS Montpellier, samedi 6 avril 2024.

ANIMATIONS VACANCES DE PRINTEMPS Montpellier Hérault

Pendant les vacances de printemps, le musée Fabre propose de nombreuses activités en grande partie orientées vers les familles.

Les visites:

MAINS ET MERVEILLES (6 à 10 ans)

Samedi 6 avril à 14h

TAPISSERIES ET SOIERIES (à partir de 12 ans)

Samedi 6 et dimanche 7 avril à 10h30 et à 16h15

MARQUETERIE ET ÉBÉNISTE MODE D’EMPLOI (à partir de 12 ans)

Samedi 6 et dimanche 7 avril à 11h30 et à 15h45

CÉRAMIQUE ET PORCELAINE (à partir de 12 ans)

Samedi 6 et dimanche 7 avril à 11h et 15h15

BABILLAGES ! (6 à 24 mois)

Dimanche 14 avril à 10h15 et 11h

LA NATURE BRICOLÉE (2 à 5 ans)

Les mercredis 10 et 17, vendredis 12 et 19 et samedis 6, 13 et 20 avril à 10h30

GRANDEUR NATURE (6 à 10 ans)

Les mercredis 10 et 17, vendredis 12 et 19 et samedis 6, 13 et 20 avril à 10h30

Les ateliers

À VOS CRAYONS

Jeudis 18 avril à 10h30 (7 à 11 ans) et à 14h30 (12 à 15 ans)

STREET ART & GRAFFITI

Samedi 13 avril à 10h (7 à 11 ans) et à 14h (12 à 15 ans)

YOGA EN FAMILLE

Mardi 9 avril à 15h (2 à 5 ans) et jeudi 11 avril à 15h (6 à 10 ans)

Sur réservation

Toutes les informations sur le site officiel du musée Fabre 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-21

39 Boulevard de Bonne Nouvelle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

