19 décembre 2022



2022-12-19 – 2022-12-19 Le centre social et culturel l’Archipel propose une palette d’activités à destination des 8/13 ans pour bien occuper leurs vacances de noël : -Lundi 19 décembre : Création photophore de Noël et jeux de cohésion, 14h00-18h00. -Mardi 20 décembre : Création de cartes de vœux, 10h00-12h00.

-Mardi 20 décembre : Création d’objets festifs, 14h00-18h00. -Mercredi 21 : Atelier cuisine cookies Noël, 10h00-12h00.

-Mercredi 21 : Préparation et veillée de noël, prévoir pique-nique, 14h00-20h00. -Jeudi 22 : Jeux sportifs au Pollet, Sortie spectacle de fin d’année avec les Saltimbanque de l’impossible au chapiteau de Neuville, prévoir pique-nique, 10h00-18h00. -Vendredi 23 : Fabrication boules de Noël, 10h00-12h00.

-Vendredi 23 : Concours de déguisement de Noël, 14h00-18h00. -Lundi 26 décembre : Tournoi Mario Kart et Just Dance, 14h00-18h00. -Mardi 27 décembre : Blind test, 10h-12h.

-Mardi 27 décembre : Sortie à la médiathèque Jean Renoir, 14h-18h. -Mercredi 28 décembre : Atelier de cuisine pain d’épices, 10h00-12h00.

-Mercredi 28 décembre : Among us (jeu de stratégie grandeur nature), 14h00-18h00. -Jeudi 29 décembre : Bingo et jeux de société, 10h00-12h00.

-Jeudi 29 décembre : Jeux sportifs, 14h00-18h00. -Vendredi 30 décembre : Jeux de théâtre, 10h00-12h00.

