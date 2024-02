ANIMATIONS VACANCES DE FÉVRIER MUSÉE FABRE Montpellier, vendredi 23 février 2024.

ANIMATIONS VACANCES DE FÉVRIER MUSÉE FABRE Montpellier Hérault

Pendant les vacances scolaires de février, le musée Fabre propose de nombreuses activités en grande partie orientées vers les familles.

Pendant les vacances scolaires de février, le musée Fabre propose de nombreuses activités en grande partie orientées vers les familles.

►LES VISITES FAMILLE

Familles avec enfants de 6 à 24 mois

Babillages !

Passez un temps privilégié avec votre bébé au sein du musée.

Dimanche 11 février à 10h15 et à 11 h

7€ par adulte, billet gratuit pour les bébés remis sur place le jour de la visite.

Durée 30 min.

Familles avec enfants de 2 à 5 ans

La nature bricolée

Profitez d’une visite sensorielle en famille pour expérimenter les formes et matériaux dans l’exposition Toni Grand.

Mercredis 14 et 21 février, vendredis 16 et 23 février et samedis 10, 17 et 24 février à 10h30

7 € par participant, un seul adulte accompagnant par famille

Durée 45 min / 1h

Familles avec enfants de 6 à 10 ans

Grandeur nature

Une exploration en famille de l’univers artistique de Toni Grand.

Mercredis 14 et 21 février, vendredis 16 et 23 février et samedis 10, 17 et 24 février à 10h30

7€ par participant, un seul adulte accompagnant par famille

Durée 1h/1h15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 10:30:00

fin : 2024-02-23 11:30:00

39 Boulevard de Bonne Nouvelle

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement ANIMATIONS VACANCES DE FÉVRIER MUSÉE FABRE Montpellier a été mis à jour le 2024-02-01 par OT MONTPELLIER