Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées 9H : Stands dédiés au Tour de France dans le centre du village : office de tourisme, département des Hautes-Pyrénées, ADF, Sapaudia, Vélo for kids, Trophées 4L, Radio Cyclotour, 12H : Retransmission de l'étape du Tour de France sur écran géant devant l'Office du tourisme 10H – 12H / 14H30 – 16H30

Show et initiations au BMX, animations musicales. Exposition de vélos anciens dans le hall de l’office de tourisme Exposition photographique « Les chats noirs cyclistes sur les routes du Tour de France » face à l’office de tourisme Décoration dédiées au Tour de France dans le village. dernière mise à jour : 2021-07-08 par

