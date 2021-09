Salon-de-Provence HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Animations théâtrales HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La rencontre dialoguée entre le chevalier Robert de Lamanon et Pierre André de Suffren « dit le Bailli de Suffen » le Vice-Amiral des Indes par des comédiens costumés. (Durée 30 mn).

Sur inscription

Animation théâtrale par deux comédiens en costume du XVIIIe siècle dans la salle des mariages, classée “Monument Historique” et salle Rostang de Cabre HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE 147, Place de l’Hôtel de Ville – 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

