Montbrison Musée d'Allard Loire, Montbrison Animations théâtrales et musicales au musée d’Allard Musée d’Allard Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Animations théâtrales et musicales au musée d’Allard Musée d’Allard, 18 septembre 2021, Montbrison. Animations théâtrales et musicales au musée d’Allard

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’Allard

**Spectacle d’improvisation** Les membres de la troupe « La cartonnerie » vous proposeront un spectacle d’improvisation percussif en carton. Samedi 18 sept. **Concert pop rock décalé** Des chansons pop rock des années 90 aux incontournables du jazz, le Forgery club s’amuse à créer un lien entre les différents univers qu’ils affectionnent, pour vous jouer des reprises décalées. Dimanche 19 sept. Des artistes drôles et talentueux seront présents au musée pour ces Journées européennes du patrimoine. Musée d’Allard 13, boulevard de la préfecture, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Montbrison Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:30:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Montbrison Autres Lieu Musée d'Allard Adresse 13, boulevard de la préfecture, 42600 Montbrison, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Montbrison lieuville Musée d'Allard Montbrison