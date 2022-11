Animations Téléthon Sauveterre-de-Guyenne, 3 décembre 2022, Sauveterre-de-Guyenne.

Animations Téléthon

Bourg Sauveterre-de-Guyenne Gironde

2022-12-03 09:00:00 – 2022-12-03 19:00:00

Sauveterre-de-Guyenne

Gironde

Dans le cadre de la campagne nationale du Téléthon 2023, de nombreuses animations sont organisées dans la bastide de Sauveterre-de-Guyenne :

Randonnée d’environ 8kms : pré-inscription sur la plateforme Hello asso – Association Solidarité Canton et rendez-vous à 9h45 Place de la République

Vente de décorations de Noël fabriquées par les bénévoles, petits et grands

Tombola avec tirage à 17h30 sous les arcades

Restauration sur place (gourmandises, boissons chaudes, garbure à partir de 18h30)

L’intégralité des dons et recettes seront reversés à l’AFMTéléthon.

