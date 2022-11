Animations téléthon Préveranges Préveranges Catégories d’évènement: Cher

Cher Préveranges Préveranges se mobilise pour le Téléthon. Radonnées 6, 9, 12 km, départ de l’Eglise à partir de 8h30, tarif 3€. Jeux de cartes et jeux de sociétés dans la salle des fêtes jusqu’a 16h00, tarif 2€. . Tickets de tombola, 3e le ticket : à gagner un voyage en Ardèche. Ateliers coloriages et ventes de cartes.. Sur place, boissons chaudes, Vin chaud. A midi repas sur réservation ( entrée, pizza, dessert). Randonné, jeu de cartes, jeu de société, tombola, buvette, pizza…… +33 6 14 15 79 41 Préveranges

