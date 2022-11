Animations Téléthon à Séreilhac Séreilhac Séreilhac Catégorie d’évènement: Séreilhac

2022-12-03 19:00:00 19:00:00 – 2022-12-03 23:00:00 23:00:00 Séreilhac Haute-Vienne Séreilhac Rendez-vous samedi 3 décembre, salle des fêtes de Maison Neuve.

Tarifs repas: 15€ – 8€ (enfants moins de 12 ans).

Vin: 6€ la bouteille, et cidre: 5€ la bouteille.

Entrée pour le film: 3€.

Réservations: auprès de la mairie de Séreilhac: 05 55 39 10 33 – secretariat@sereilhac.com

Une urne sera à votre disposition pour tous vos dons. Repas Chasseur proposé au profit du Téléthon à 19h.

Au menu de ce repas:

Kir, soupe à la citrouille, feuilleté, civet de chevreuil et sa garniture, salade-fromage, tarte aux pommes.

Diffusion du film « L'école Buissonnière » réalisé par Nicolas Vanier à 21h.

