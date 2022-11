Animations Téléthon à Jourgnac Jourgnac, 3 décembre 2022, Jourgnac.

Animations Téléthon à Jourgnac

2022-12-03 09:30:00 – 21:00:00

rendez-vous place Thérèse Menot.

Réservations des repas à emporter ou sur place: 06 89 25 30 82 – 06 61 38 25 09 (message vocal en cas d’absence).

La commune de Jourgnac propose des animations et des ventes au profit du Téléthon.

A 9h30: Course Nature « les Boucles de Jourgnac » pour les adultes et à 11h30 pour les enfants (1 km)

A 10h : dégustation d’huîtres de l’île de Ré (à emporter ou sur place).

A partir de 10h30: Vente à emporter ou à consommer sur place le midi: de pain cuit dans le four traditionnel, huîtres, terrine de campagne maison, pâtés de pommes de terre, dessert, crêpes.

A 14h : randonnée pédestre de 8 km

A 18H: spectacles et animations familiaux: Partajeu, le Par’aventure de Noël à partir de 18 mois. Théâtre d’improvisation par l’Ane Rit pour petits et grands.

