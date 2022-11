Animations Téléthon à Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne, 30 novembre 2022, Aixe-sur-Vienne.

Animations Téléthon à Aixe-sur-Vienne

Aixe-sur-Vienne

2022-11-30 – 2022-12-04

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne Aixe-sur-Vienne

Contact : Stéphane MARTIN, coordinateur Téléthon Aixe, 06 84 46 62 23

ou mairie d’Aixe-sur-Vienne: 05 55 70 77 37.

La ville d’Aixe-sur-Vienne est de nouveau sélectionnée par le Comité départemental du Téléthon pour être « VillageTéléthon » en Haute-Vienne en 2022.

La ville déploiera donc son énergie et son dynamisme au profit du Téléthon qui a pour thème cette année, « la couleur ».

Un programme généreux est donc annoncé pendant 3 jours avec animations et jeux pour petits et grands.

Activités sportives, démonstration de taekwondo, jeux d’adresse, jeux de société, tournoi de belote, spectacle de danse et de zumba, musique, baptêmes de plongée, fresque peinte de l’artiste Sêma Lao, opération « vis ma vie », randonnée adaptée aux personnes en situation de handicap, engins roulants originaux, relais de vélos d’appartement, karaoké, marche aux flambeaux, et pour finir un concert au centre Culturel jacques Prévert animé par Stéphane Villard. Ci-dessous, par date et heures:

– Mercredi 30 novembre, au niveau de la piscine municipale :

19h30 : relais natation avec les Dauphins Aixois

– Vendredi 2 décembre sous la halle marchande :

dès 17h30 :animations pour petits et grands, jeux de palets, molkky, chamboule tout…

18h30 – 20h30 : lancement du Téléthon : présence de l’harmonie municipale, buvette et restauration rapide sur place (food-truck Aixois «Juste au coin d’la rue » et vente de crêpes et boissons chaudes).

19h30 : Tournoi de belote

– Samedi 3 décembre

Sous la halle marchande : jeux de palets, molkky, chamboule tout… jeux de société, relais vélos d’appartement

14h : danse avec l’ARSS, relais course à pied

14h30 : vis ma vie, engins roulants originaux

15h : rando ouverte à tous (personnes à mobilité réduite et personnes valides), démonstration de Taekwondo, initiation self-défense par le club de Karaté

17h : karaoké

17h – 20h : food-truck Aixois «Juste au coin d’la rue »

20h : marche aux flambeaux

Et toute la journée : boissons, petite restauration, crêpes, soupes, sur place et à emporter, tombola citrouille.

Dans le Centre Culturel Jacques Prévert :

14h : spectacle par Gym & danse

21h : soirée dansante avec Stéphane Villard proposée par le Comité des Fêtes.

Au niveau du Tennis club : tournoi interne tennis club, gâteaux et buvette

Au niveau de l’école élémentaire R. Doisneau : réalisation d’une fresque par l’artiste Sêma Lao

Et aussi, samedi 3 décembre, à partir de 13h : tournoi de futsal au centre sportif de Bosmie l’Aiguille.

– Dimanche 4 décembre

Au niveau de la piscine municipale : toute la journée : baptêmes de plongée avec le club subaquatique.

Aixe-sur-Vienne

dernière mise à jour : 2022-11-22 par OT d’Aixe-sur-Vienne