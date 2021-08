Andilly-en-Bassigny Villa gallo-romaine d'Andilly-en-Bassigny Andilly-en-Bassigny, Haute-Marne Animations « techniques et objets », dès 6 ou 8 ans Villa gallo-romaine d’Andilly-en-Bassigny Andilly-en-Bassigny Catégories d’évènement: Andilly-en-Bassigny

Haute-Marne

Animations « techniques et objets », dès 6 ou 8 ans

du lundi 9 août au lundi 23 août

**Petits ustensiles** (peigne et éventail) : lundi 9 août matin (10h), à partir de 6 ans **S’équiper comme un Mérovingien** : fourreau et scramasaxe (petite épée) : lundi 9 août après-midi (14h), à partir de 8 ans **Jouer comme les Romains ! le jeu des douze cases** : lundi 16 août matin (10h), à partir de 6 ans **S’habiller comme les Mérovingiens (fibules)** : lundi 16 août après-midi (14h), à partir de 8 ans **Écrire comme au Moyen Âge** : lundi 23 août matin (10h), à partir de 6 ans **Avoir l’heure sans montre ? le cadran solaire** : lundi 23 août après-midi (14h), à partir de 8 ans durée de l’atelier entre 1h30 et 2h, gratuit, 10 enfants par atelier Inscription obligatoire au 06 81 07 32 09

