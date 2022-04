Animations sur les Vikings Bidache, 17 septembre 2022, Bidache.

Animations sur les Vikings Bidache

2022-09-17 – 2022-09-17

Bidache Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 De 10h à 18h, démonstrations de combats Eastern, c’est à dire duels, mêlées et cercles de combat. Ateliers découverte et artisanat, dont tissage, équipement, société, contes et légendes. Médiation sur l’histoire des vikings en Gascogne.

+33 5 59 56 03 49

Le Clan Solskirnir

Bidache

dernière mise à jour : 2022-04-26 par