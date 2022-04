Animations sur les Vikings, 18 septembre 2022, .

Animations sur les Vikings

2022-09-18 – 2022-09-18

EUR 0 0 De 10h à 17h, démonstrations de combats Eastern, c’est à dire duels, mêlées et cercles de combat. Ateliers découverte et artisanat, dont tissage, équipement, société, contes et légendes. Médiation sur l’histoire des vikings en Gascogne.

