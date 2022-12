animations sur les pistes Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Haute-Savoie « Bernardo ». On peut sans complexe le nommer clown tous terrains ! Comédien, parleur comique, un peu magicien sur les bords, improvisateur de toutes les situations, il est aussi excellent musicien. Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches

