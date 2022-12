animations sur les pistes Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

animations sur les pistes
19 décembre 2022
117 pl du Prarion Télécabine du Prarion
Les Houches

2022-12-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-19 16:00:00 16:00:00

Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion

Les Houches

Haute-Savoie « Les Frères Duduo ». C’est le swing des montagnes !

Deux compères musiciens et skieurs d’un niveau inconnu titillent le swing et les chansons pour enfants en insérant discrètement quelques classiques montagnards. Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion Les Houches

Catégories d'évènement: Haute-Savoie, Les Houches
Lieu Les Houches
Adresse Télécabine du Prarion 117 pl du Prarion
Ville Les Houches

animations sur les pistes Les Houches 2022-12-19 was last modified: by animations sur les pistes Les Houches Les Houches 19 décembre 2022 117 pl du Prarion Télécabine du Prarion Les Houches Haute-Savoie Haute-Savoie Les Houches

Les Houches Haute-Savoie