Animations sur les pistes Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Animations sur les pistes Les Houches, 21 février 2022, Les Houches. Animations sur les pistes Les Houches

2022-02-21 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-21 16:00:00 16:00:00

Les Houches Haute-Savoie Les « Nains de Jardin » seront présents sur le domaine skiable et le front de neige du Prarion dans l’après-midi. Attention, les Nains de jardin sont lâchés ! Plus question de rester sans rien faire. Les Houches

