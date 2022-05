Animations sur les hirondelles du château de Bourdeilles, 5 juin 2022, .

Animations sur les hirondelles du château de Bourdeilles

2022-06-05 14:30:00 – 2022-06-05 16:30:00

Vous aimez la nature et souhaitez en apprendre plus sur les oiseaux ? La Ligue Protectrice des Oiseaux viendra le 05 juin prochain au Château de Bourdeilles pour une animation autour des hirondelles. Inclus dans le tarif d’entrée.

14h30-16h00 : Animation sur les hirondelles par la LPO DORDOGNE

14h30 : Conférence sur les hirondelles

15h30 : Sortie autour du château pour les observer

Ce programme sera suivi d’une visite guidée du château Renaissance, où plus particulièrement nous regarderons les oiseaux dans les tapisseries du château.

Château Bourdeilles

