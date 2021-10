Animations sur l’éco-pâturage île Charlemagne (base de loisirs), 25 octobre 2021, Saint-Jean-le-Blanc.

Animations sur l’éco-pâturage

du lundi 25 octobre au jeudi 28 octobre à île Charlemagne (base de loisirs)

Moutons et Compagnie fera une animation dans le Parc de Loire pendant les vacances scolaires : – Le lundi 25 octobre de 11h à 12h – Le jeudi 28 octobre de 11h à 12h Et hors période scolaire : le mercredi 10 novembre de 10h à 11h. 20 personnes max acceptées, inscriptions à faire directement auprès de l’association Moutons et Cie. Au programme : – définition de l’éco-pâturage et présentation de Moutons et Cie ; – discussion avec les participants sur les ovins et les caprins ; – la vie d’un troupeau (naissance, espérance de vie, comportements,..) ; – la tonte des moutons ; – la production animale (lait ou viande). Puis entrée des participants dans les parcelles et le chien de troupeau pour voir le travail effectué. Rdv au niveau du **parking du sentier d’interprétation**.

Sur inscription

Entretien naturel de prairies du Parc de Loire

île Charlemagne (base de loisirs) Levée de la Chevauchée 45650 Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T11:00:00 2021-10-25T12:00:00;2021-10-28T11:00:00 2021-10-28T12:00:00