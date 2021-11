Cormoranche-sur-Saône Bibliothèque municipale de Cormoranche-sur-Saone Ain, Cormoranche-sur-Saône Animations sur le thème de l’Amour. Bibliothèque municipale de Cormoranche-sur-Saone Cormoranche-sur-Saône Catégories d’évènement: Ain

Réservez votre soirée à la bibliothèque, ouverte exceptionellement en nocturne. Des jeux sur le thème de l’Amour. Pour petits et grands avec des gourmandises offertes pour clôre la soirée.

Suivant les normes sanitaires en vigueur le 22 janvier : passe, gel, masques,…..

En 2022, célébrons l’Amour! Bibliothèque municipale de Cormoranche-sur-Saone 100 rue du Jet d’eau 01290 Cormoranche-sur-Saône Cormoranche-sur-Saône Ain

