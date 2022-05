Animations sur le thème de la danse à la Médiathèque Soustons, 14 mai 2022, Soustons.

Animations sur le thème de la danse à la Médiathèque Soustons

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 17:00:00

Soustons Landes

Dans le cadre de la nuit européenne des musées, la médiathèque de Soustons et sa Micro-Folie proposent des animations sur le thème de la danse (animations sur inscriptions auprès de la médiathèque). Au programme de la journée :

– Toute la journée, pour les plus de 13 ans, des créneaux de 15 minutes MAX pour tester la réalité virtuelle, avec notamment 2 vidéos à 360°C (une visite des coulisses de l’Opéra Garnier et une répétition avec la première danseuse Hannah O’neill). – à 17h00 le Qu’Art d’heure, soit la présentation en 15 minutes d’une œuvre d’art issue de la Micro-Folie : le ballet Le Lac des Cygnes (la version de Noureev, avec Germain Louvet). – de 17h30 à 20h00 : La projection de ce ballet.

+33 5 58 41 53 67

médiathèque soustons

