Contrexéville Vosges Contrexéville ANIMATIONS ECONOMIES D’EAU Dans le cadre de la FETE DE L’AUTOMNE, la Communauté de communes Terre d’Eau vous propose de participer à une formation sur les économies d’eau animée par la Vigie de l’Eau. Le samedi 9 octobre à partir de 14h30 aux Jardins partagés du centre Social La Toupie.

Formation : 15€ avec remise d’un récupérateur d’eau de 550 L. Pas d’inscription nécessaire. Retrouvez les informations sur le site internet : www.cc-terredeau.fr +33 3 29 05 29 24 http://www.cc.terredeau.fr/ formation dernière mise à jour : 2021-09-29 par

