Gironde

### Animations pour petits et grands. De 14h00 à 18h00 : – Tir à l’Arc. – Atelier poterie. – Stand de l’association du sauvegarde du patrimoine d’Arveyres. – Jeux anciens – Enigmes – Visite guidée – Exposition

Gratuit. Parking, buvette et restauration sur place.

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

