« La flore et l'occitan », visite animée en français et en occitan du jardin à la découverte de nombreuses plantes, quizz, dégustation d'infusions, dimanche de 10 h à 12 h. « Les dix ans du nouveau jardin », rétrospective illustrée en présence des jardiniers et des bénévoles, dimanche, toute la journée. « Quand l'art s'invite au jardin », exposition de photographies sur la flore sauvage du jardin, dans le cadre du Festival Phot'Aubrac, dimanche toute la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T09:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T09:00:00 2021-06-06T18:00:00

